Parcours artistique – Compagnie Primitif Musée Quai Zola Rennes

Parcours artistique – Compagnie Primitif Musée Quai Zola Rennes dimanche 26 octobre 2025.

Parcours artistique – Compagnie Primitif Musée Quai Zola Rennes Dimanche 26 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le parcours artistique de la Compagnie Primitif revient au Musée ! Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le musée sous de nouvelles facettes lors de 4 représentations. Les salles deviennent…

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T18:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/spectacle/parcours-artistique-compagnie-primitif

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine