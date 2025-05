Parcours artistique de l’Art à la Pell – La Petite évasion Le Pellerin, 25 mai 2025 11:00, Le Pellerin.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 11:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Cette année, 25 exposants répartis dans 12 lieux, permettront aux visiteurs de découvrir une diversité d’artistes et d’artisans d’art. Des démonstrations mettront à l’honneur des savoir-faire tels que le tournage sur bois, la vannerie, la broderie, le filage de verre, la gravure sur cuir, le dessin ou la reliure de livres, mais aussi des savoir-faire plus rares comme la plumasserie ou la marqueterie.Des petits ateliers seront aussi proposés pour découvrir la broderie, le dessin et la gravure sur bois, vous faire remonter le temps lors d’une séance photos avec Lindy, vous faire masser par Laureline, participer à une capture sonore avec Anna et bien d’autres surprises encore !> Dans le bourg du Pellerin, de la Place du Commandant l’Herminier à la place de l’église.

La Petite évasion Le Pellerin 44640