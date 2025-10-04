Parcours artistique et mémoriel dans le quartier du Parc Médiathèque des Fontenelles Nanterre

Parcours artistique et mémoriel dans le quartier du Parc Médiathèque des Fontenelles Nanterre samedi 4 octobre 2025.

Parcours artistique et mémoriel dans le quartier du Parc Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque des Fontenelles Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

à 10h – Atelier de reliure et

à 11h – départ pour la balade

Le duo d’artistes Hugo Soriso et Sara Ben Romdhane ainsi que des acteurs du quartier du Parc, vous invitent à la restitution de leur projet mémoriel : un parcours sonore qui met en valeur la parole des habitants et le souvenir des lieux.

Médiathèque des Fontenelles 79, avenue Pablo-Picasso Nanterre 92000 Quartier du Parc Sud Hauts-de-Seine Île-de-France 0147295179 https://www.mediatheques-nanterre.fr/ https://www.facebook.com/mediathequesnanterre/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 29 51 79 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr »}] La médiathèque des Fontenelles est implantée au Centre social et culturel P’arc en Ciel. Ensemble, ils collaborent régulièrement pour proposer des services et activités. En attendant l’ouverture d’un nouveau lieu, une équipe de 3 bibliothécaires vous accueille dans cette médiathèque de 50 m² lumineuse et chaleureuse.

à 10h – Atelier de reliure et

Ville de Nanterre