Parcours artistique La Turballe

Parcours artistique

Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique

Durant 1 mois, des commerçants de La Turballe accueillent chacun 1 artiste dans leur commerce aquarelles, sculptures, dessins, peintures, photographies.

Nous vous invitons à parcourir les rues de la ville à la découverte des œuvres exposées.

Retrouvez le parcours en ligne sur le site de la mairie de La Turballe et sur l’application CityAll La Turballe. .

Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

