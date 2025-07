Parcours artistique ligérien Gennes-Val-de-Loire

Parcours artistique ligérien Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Parcours artistique ligérien

Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

En bord de Loire, venez découvrir les œuvres produites pendant le concours de peinture Toutes Toiles Dehors !

À pied ou à vélo, venez découvrir ce parcours artistique ligérien.

Visites libres.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 18h. .

Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 79 44 25 courantsdloire@orange.fr

English :

On the banks of the Loire, come and discover the works produced during the Toutes Toiles Dehors painting competition!

German :

Entdecken Sie am Ufer der Loire die Werke, die während des Malwettbewerbs Toutes Toiles Dehors entstanden sind!

Italiano :

Sulle rive della Loira, venite a scoprire le opere realizzate durante il concorso di pittura Toutes Toiles Dehors!

Espanol :

A orillas del Loira, venga a descubrir las obras realizadas durante el concurso de pintura Toutes Toiles Dehors

