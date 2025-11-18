Parcours au fil de l’eau Ferrières Martigues

Parcours au fil de l’eau

Mardi 24 février 2026 de 9h à 11h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 09:00:00

fin : 2026-02-24 11:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Après une visite de l’exposition au musée Ziem, le parcours se poursuit à la chapelle de l’Annonciade de Martigues.

Après une visite de l’exposition, le parcours se poursuit à la chapelle de l’Annonciade où se dévoilent de superbes représentations de bateaux, témoignages de la pratique de la pêche et du commerce sur les rivages du Midi et au-delà.

Avec la participation d’une archéologue du service Art, Histoire, Archéologie et Archives de Martigues. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

After a visit to the exhibition at the Ziem Museum, the tour continues to the Chapel of the Annunciation in Martigues.

German :

Nach einem Besuch der Ausstellung im Ziem Museum geht die Tour weiter zur Verkündigungskapelle in Martigues.

Italiano :

Dopo la visita alla mostra del Musée Ziem, il tour prosegue alla Chapelle de l’Annonciade di Martigues.

Espanol :

Tras la visita a la exposición del Museo Ziem, el recorrido continúa hacia la Capilla de la Anunciación en Martigues.

L’événement Parcours au fil de l’eau Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues