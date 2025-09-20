Parcours audio : « Nîmes en filature » Office de tourisme de Nîmes Nîmes

Parcours audio : « Nîmes en filature » 20 et 21 septembre Office de tourisme de Nîmes Gard

Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 5€. Le pass textile donne accès au tarif réduit. Parcours sonore via une application sur le téléphone. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Arpentez les rues en compagnie de nos personnages et laissez-vous embarquer pour un voyage immersif dans l’histoire de l’industrie textile nîmoise. Une balade sonore conçue par le studio AKKEN pour Nîmes Ville d’art et d’histoire. Avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

© Ville de Nîmes