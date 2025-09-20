Parcours autour des Métiers d’Art et du Patrimoine Centre Diocésain Besançon

Centre Diocésain 20 rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

41 artistes et artisans d’art exposeront leur travail les 20 et 21 septembre prochain à Besançon, heureux de vous faire partager leur passion et leurs savoir-faire.

Ce parcours d’exception autour des métiers d’art et du patrimoine est le fruit du Chemin des Sens, association qui regroupe des artistes et artisans d’art avides d’échanger autour de leur passion, mais aussi de partager avec le plus grand nombre. Issus de tous les horizons, ils cultivent ensemble des notions de convivialité et de proximité, étroitement liées à la recherche d’excellence.

6 écoles de design et métiers d’art présenteront leurs formations Morteau, Moirans-en-Montagne, Dole, Autun, Longchamps et Saint-Amour. .

Centre Diocésain 20 rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté association.lechemindessens@gmail.com

