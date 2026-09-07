Parcours Aventoueur, Musée du touage, Bellicourt

Informations pratiques

Parcours Aventoueur Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée du touage Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le temps d’une mission d’environ 45 min les enfants pourront se mettre dans la peau d' »un aventoueur », résoudre des énigmes et réussir un parcours d’aventure sera votre mission ! Ce parcours est à la destination des familles avec enfants, à partir de 14h30 départ environ toutes les 30 minutes.

Réservation obligatoire !

Musée du touage Hameau de Riqueval – RD 1044 – 02420 Bellicourt Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 37 28 http://www.cc-vermandois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.23.09.37.28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ot-vermandois.com »}] Découvrez en famille ce musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique restauré dans les règles de l’art est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et « gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, le Musée du Touage vous raconte l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les gestes et le quotidien de l’agent du touage et du marinier, la vie autour du canal… Poursuivez votre visite et descendez jusqu’aux abords du canal de Saint-Quentin où se trouve l’un des ouvrages d’art le plus important du réseau navigable français, le Grand Souterrain de Riqueval, long de 5670m.

© Crédit photo : Office de tourisme du Pays du Vermandois

Le temps d’une mission d’environ 45 min les enfants pourront se mettre dans la peau d’un « aventoueur », résoudre des énigmes et réussir un parcours d’aventure sera votre mission ! Ce parcours est à la…

©Office de tourisme du Pays du Vermandois