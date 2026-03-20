Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille Chauffaille Coussac-Bonneval

Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille Château de Chauffaille Coussac-Bonneval 2026-04-06

Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille Chauffaille Coussac-Bonneval lundi 6 avril 2026.

Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille

Chauffaille Château de Chauffaille Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Dans l’esprit d’un Terra Aventura, l’APE de l’école de Coussac-Bonneval organise un Parcours aventure de Pâques au château de Chauffaille, avec une récompense à la clé pour les participants (petits, grands, famille, équipe).
Trois parcours Rouge de 2 km pour les 8 à 77 ans, Bleu d’1km pour les 5 à 8 ans et Jaune Baby pour les 2 à 5 ans.
Une carte et un message codé à déchiffrer tout au long du parcours seront remis au départ.
Tous les fonds serviront à financer les futurs projets scolaires.
Nous vous attendons nombreux. N’oubliez pas votre panier !   .

Chauffaille Château de Chauffaille Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 77 64 36 

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English : Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille

L’événement Parcours aventure de Pâques au Château de Chauffaille Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays de Saint-Yrieix

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