Parcours Aventure Le château dans la nature Sully-sur-Loire

Parcours Aventure Le château dans la nature

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Du 4 avril au 3 mai 2026, le Château de Sully-sur-Loire se transforme en un vaste terrain de jeu pour les jeunes curieux. Avec notre nouveau livret-jeux, partez à la découverte des secrets de la forteresse et de l’écrin de verdure qui l’entoure.

Les énigmes du livret

Équipés de leur livret, les enfants devront parcourir le site pour observer, analyser et résoudre une série d’énigmes ludiques. Architecture médiévale et nature sauvage se rencontrent chaque étape franchie permet de récolter des lettres précieuses.

Le défi ? Reporter ces indices à la fin du parcours pour déchiffrer le fameux mot secret. Une immersion interactive qui permet d’apprendre tout en s’amusant ! .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

From April 4 to May 3, 2026, the Château de Sully-sur-Loire is transformed into a vast playground for curious youngsters. With our new game booklet, discover the secrets of the fortress and the surrounding greenery.

