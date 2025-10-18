Parcours aventure « Les mystères du Charolais » La Maison du Charolais Charolles

Parcours aventure « Les mystères du Charolais » La Maison du Charolais Charolles samedi 18 octobre 2025.

Parcours aventure « Les mystères du Charolais »

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 7.9 – 7.9 – 7.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-01

Nouveau parcours aventure spécial Halloween pour découvrir le musée.

Dans une petite bourgade au sud de la Bourgogne, il se passe des choses étranges depuis quelques semaines…

Les agriculteurs retrouvent leurs vaches gonflées et endormies au milieu des prés. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un lien entre tous ces faits ? Qui est derrière tous ces mystères ? Y a-t-il une ou plusieurs personnes ?

A toi de découvrir les mystères du Charolais…

Ce parcours vous fera frissonner, alors venez tester ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parcours aventure « Les mystères du Charolais » Charolles a été mis à jour le 2025-09-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)