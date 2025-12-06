Parcours Aventures Pars en vacances à la ferme Maison du Charolais Charolles

Parcours Aventures Pars en vacances à la ferme

Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 5.8 – 5.8 – 7.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2026-03-01

Tu iras à la rencontre de Charolette, une mignonne vache qui parle notre langue, en compagnie de Lucas et Emma. Elle vous apprendra de nombreuses choses sur la vie à la ferme !

Sans réservation. A partir de 6 ans. Durée 1h30 à 2h environ. .

Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Parcours Aventures Pars en vacances à la ferme

German : Parcours Aventures Pars en vacances à la ferme

Italiano :

Espanol :

L’événement Parcours Aventures Pars en vacances à la ferme Charolles a été mis à jour le 2025-11-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)