Parcours – Balade toponymique Place Lamothe Anglet

Parcours – Balade toponymique Place Lamothe Anglet samedi 20 septembre 2025.

Parcours – Balade toponymique Samedi 20 septembre, 10h00 Place Lamothe Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Balade toponymique, de la place Lamothe à Uei en Gasconha

Hausquette, La Heste, l’Aouye ou encore Jouannetote, au fil de notre marche, découvrons l’origine des noms de rues angloyes qui jalonnent notre parcours de la place Lamothe à l’Espace Uei en Gasconha au Centre culturel Tivoli. Par Marie-Laure Lasserre-Durrosier. En français et en gascon. Cette balade est suivie d’une visite de l’exposition Le temps des fêtes dans les pays de l’Adour et et d’un pot de l’amitié.

Retour par ses propres moyens (25 minutes de marche).

Rendez-vous à 9h45 Place Lamothe.

Place Lamothe Place Lamothe, 64600 Anglet Anglet 64600 La Butte aux Cailles Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.anglet.fr/sorties/reserver-en-ligne/reservez-en-ligne-vos-visites-ateliers-et-spectacles/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 58 35 60 »}]

Balade toponymique, de la place Lamothe à Uei en Gasconha

Moulin de Hausquette © KPD – Ville d’Anglet