Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Cerny-en-Laonnois, Nécropole nationale de Cerny en Laonnois, Cerny-en-Laonnois

Informations pratiques

Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Cerny-en-Laonnois 18 – 20 septembre Nécropole nationale de Cerny en Laonnois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Cerny-en-Laonnois sur le Chemin des Dames. Ce parcours a été réalisé en partenariat avec le Conseil départemental de l’Aisne.

Laissez-vous guider par Paul et grâce aux indices, résolvez les énigmes pour explorer ce lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Pour débuter le parcours, rendez-vous sur le parking de la nécropole et de la Chapelle-mémorial.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Nécropole nationale de Cerny en Laonnois 7 Chemin des Dames 02860 Cerny-en-Laonnois Cerny-en-Laonnois 02860 Aisne Hauts-de-France https://baludik.fr/parcours/3681-a-la-decouverte-de-la-necropole-nationale-de-cerny-en-laonnois/

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Cerny-en-Laonnois sur le Chemin des Dames. Ce parcours a été réalisé en avec …

©ONaCVG