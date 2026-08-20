Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont, Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont, Fleury-devant-Douaumont

Informations pratiques

Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont 18 – 20 septembre Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Fleury-devant-Douaumont.

Suivez Erna et Louise, deux jeunes filles qui ont décidé de la visiter pour comprendre l’histoire du lieu et celle des soldats qui ont combattu sur le territoire très disputé de Verdun lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Pour débuter le parcours, rendez-vous au parking de la nécropole.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont 55100 Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont 55100 Douaumont Meuse Grand Est https://baludik.fr/parcours/2861-a-la-decouverte-de-la-necropole-nationale-de-fleury-devant-douaumont/

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Fleury-devant-Douaumont.

©ONaCVG