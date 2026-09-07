Parcours Baludik : à la découverte de la nécropole nationale de Rétaud, Nécropole nationale de Rétaud, Rétaud

Informations pratiques

Parcours Baludik : à la découverte de la nécropole nationale de Rétaud 18 – 20 septembre Nécropole nationale de Rétaud Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir la nécropole nationale de Rétaud à travers un parcours ludique.

Après avoir emménagé avec ses parents au lieu-dit Chez-le-Tard, dans la commune de Rétaud, le jeune Jean découvre un terrain abritant de nombreuses sépultures. Devant le portail, près de la plaque indiquant « Nécropole nationale de Rétaud », il rencontre Robert, un habitant passionné par l’histoire locale, qui lui propose de le guider.

Accompagnez-les dans leur découverte du site et de l’histoire des combats pour la libération des poches de Royan, d’Oléron, de La Rochelle et de la pointe de Grave, derniers territoires encore occupés par l’armée allemande après l’été 1944.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu chargé d’histoire.

Pour commencer le parcours, rendez-vous au portail d’entrée.

Téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik pour accéder au parcours.

Nécropole nationale de Rétaud Nécropole nationale de 17460 Rétaud Rétaud 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://baludik.fr/parcours/4541-a-la-decouverte-de-la-necropole-nationale-de-retaud/

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir la nécropole nationale de Rétaud à travers un parcours ludique.

©ONaCVG