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Parcours Baludik : dans les mots de Marc Bloch, un parcours audio-littéraire à Guéret, Tribunal judiciaire de Guéret, Guéret

vendredi 18 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Guéret · Guéret

Parcours Baludik : dans les mots de Marc Bloch, un parcours audio-littéraire à Guéret, Tribunal judiciaire de Guéret, Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire de Guéret
Adresse
23 place Bonnyaud, 23000 Guéret
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
Gratuit.

Parcours Baludik : dans les mots de Marc Bloch, un parcours audio-littéraire à Guéret 18 – 20 septembre Tribunal judiciaire de Guéret Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

En partenariat avec le lycée Pierre Bourdan à Guéret, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir les grandes œuvres de Marc Bloch, historien et résistant, au fil d’une balade audio-littéraire dans les rues de Guéret.
Suivez les indices et prenez le temps d’écouter les audios qui jalonnent votre parcours !
Pour débuter, rendez-vous Place Bonnyaud, au centre de Guéret.
Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Tribunal judiciaire de Guéret 23 place Bonnyaud, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://baludik.fr/parcours/6346-dans-les-mots-de-marc-bloch-parcours-audio-litteraire-a-gueret/
En partenariat avec le lycée Pierre Bourdan à Guéret, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir les grandes œuvres de Marc Bloch, historien et au de…

©ONaCVG

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