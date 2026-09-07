Parcours Baludik : dans les mots de Marc Bloch, un parcours audio-littéraire à Guéret, Tribunal judiciaire de Guéret, Guéret

Informations pratiques

Parcours Baludik : dans les mots de Marc Bloch, un parcours audio-littéraire à Guéret 18 – 20 septembre Tribunal judiciaire de Guéret Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

En partenariat avec le lycée Pierre Bourdan à Guéret, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir les grandes œuvres de Marc Bloch, historien et résistant, au fil d’une balade audio-littéraire dans les rues de Guéret.

Suivez les indices et prenez le temps d’écouter les audios qui jalonnent votre parcours !

Pour débuter, rendez-vous Place Bonnyaud, au centre de Guéret.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Tribunal judiciaire de Guéret 23 place Bonnyaud, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://baludik.fr/parcours/6346-dans-les-mots-de-marc-bloch-parcours-audio-litteraire-a-gueret/

En partenariat avec le lycée Pierre Bourdan à Guéret, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir les grandes œuvres de Marc Bloch, historien et au de…

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