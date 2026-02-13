Parcours Baludik EMI, Médiathèque Marie Curie, Saint-Michel-sur-Orge

Parcours Baludik EMI 17 mars – 5 avril Médiathèque Marie Curie Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00

Le réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération vous invite à en apprendre plus sur l’Intelligence Artificielle. Résolvez quelques énigmes pour approfondir vos connaissances et aiguiser votre esprit critique.

Pour jouer, télécharger l’application Baludik sur l’App Store ou Google Play, puis rendez-vous sur le parcours choisi.

Médiathèque Marie Curie Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France

Un parcours de 30 min pour découvrir les principaux enjeux de l’intelligence artificielle.