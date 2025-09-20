Parcours bébés « l’envol des couleurs » Musée de l’Hôtel-Dieu Mantes-la-Jolie

Parcours bébés « l’envol des couleurs » Samedi 20 septembre, 10h30 Musée de l’Hôtel-Dieu Yvelines

Pour les 0-2 ans. 10 enfants maximum

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Maximilien est un peintre. Dans son atelier, les couleurs s’ennuient et décident de partir en voyage. Sur leur passage, tout devient multicolore! Une expérience sensorielle et poétique spécifiquement pensée pour les bébés et les adultes qui les accompagnent.

Musée de l'Hôtel-Dieu 1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, France

Ancien Hôtel-Dieu édifié au XIVe siècle, sous le règne de Charles V, et fortement remanié au XVIe et XVIIe siècles. L'institution est alors gérée par des Augustines qui y soignent les pauvres, les pèlerins et les orphelins. 

Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. 

Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

Visite commentée sensorielle pour bébé

Ville de Mantes