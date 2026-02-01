Parcours bien-être dans le Bois de Vincennes : Respirations, méditation, sophrologie Pl. Henri IV Charenton-le-Pont
Parcours bien-être dans le Bois de Vincennes : Respirations, méditation, sophrologie Pl. Henri IV Charenton-le-Pont mardi 3 février 2026.
Offrez-vous une parenthèse de nature pour cultiver à la fois votre santé physique et mentale. Ce parcours bien-être vous invite à ralentir, respirer, marcher en conscience et relâcher les tensions, dans un cadre naturel apaisant.
Qu’est-ce qu’un parcours bien-être ? :
C’est une balade guidée douce, rythmée par des pauses de respiration, de méditation et de sophrologie, pour :
- diminuer le stress,
- apaiser le mental,
- se reconnecter à son corps,
- et retrouver de l’énergie.
Parfait si vous hésitez entre une activité physique douce et un moment de relaxation : ici, vous avez les deux !
Déroulement de l’activité :
Une marche accessible entrecoupée de moments de :
- respirations conscientes,
- relaxation,
- sophrologie,
- méditation guidée.
Le tout dans un esprit bienveillant et convivial, en petits groupes de 15 personnes maximum.
Informations pratiques :
- Lieu de départ : Place Henri IV (ou angle Avenue de Gravelle / Avenue de Saint-Maurice), Charenton-le-Pont
(Métro 8 – Bus : 325, 77, 24, 111)
- Difficulté 1, ouvert à tous
- Durée : 1h30
- Distance : Environ 3 km
- Nombre de pauses bien-être : 4
Activité organisée par Valérie – Sophrologue
Difficulté 1, ouvert à tous et adapté au public présent Une balade nature pour cultiver sa santé physique et sa santé mentale.
Le mardi 10 mars 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 03 mars 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 24 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 17 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 10 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 03 février 2026
de 10h30 à 12h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-03T11:30:00+01:00
fin : 2026-03-10T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-03T10:30:00+02:00_2026-02-03T12:00:00+02:00;2026-02-10T10:30:00+02:00_2026-02-10T12:00:00+02:00;2026-02-17T10:30:00+02:00_2026-02-17T12:00:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T12:00:00+02:00;2026-03-03T10:30:00+02:00_2026-03-03T12:00:00+02:00;2026-03-10T10:30:00+02:00_2026-03-10T12:00:00+02:00
Pl. Henri IV Place Henri IV 94220 Charenton-le-Pont
https://www.eco-nature.org/experience/parcours-bien-etre-dans-le-bois-de-vincennes-5936
Afficher la carte du lieu Pl. Henri IV et trouvez le meilleur itinéraire