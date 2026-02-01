Parcours bien-être dans le Bois de Vincennes : Respirations, méditation, sophrologie Pl. Henri IV Charenton-le-Pont

Parcours bien-être dans le Bois de Vincennes : Respirations, méditation, sophrologie Pl. Henri IV Charenton-le-Pont mardi 3 février 2026.

Offrez-vous une parenthèse de nature pour cultiver à la fois votre santé physique et mentale. Ce parcours bien-être vous invite à ralentir, respirer, marcher en conscience et relâcher les tensions, dans un cadre naturel apaisant.

Qu’est-ce qu’un parcours bien-être ? :

C’est une balade guidée douce, rythmée par des pauses de respiration, de méditation et de sophrologie, pour :

  • diminuer le stress,
  • apaiser le mental,
  • se reconnecter à son corps,
  • et retrouver de l’énergie.

Parfait si vous hésitez entre une activité physique douce et un moment de relaxation : ici, vous avez les deux !

Déroulement de l’activité :

Une marche accessible entrecoupée de moments de :

  • respirations conscientes,
  • relaxation,
  • sophrologie,
  • méditation guidée.

Le tout dans un esprit bienveillant et convivial, en petits groupes de 15 personnes maximum.

Informations pratiques :

  • Lieu de départ : Place Henri IV (ou angle Avenue de Gravelle / Avenue de Saint-Maurice), Charenton-le-Pont
    (Métro 8 – Bus : 325, 77, 24, 111)
  • Difficulté 1, ouvert à tous
  • Durée : 1h30
  • Distance : Environ 3 km
  • Nombre de pauses bien-être : 4

Activité organisée par Valérie – Sophrologue

Le mardi 10 mars 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 03 mars 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 24 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 17 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 10 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 03 février 2026
de 10h30 à 12h00
payant Tout public.

Pl. Henri IV Place Henri IV  94220 Charenton-le-Pont
https://www.eco-nature.org/experience/parcours-bien-etre-dans-le-bois-de-vincennes-5936


