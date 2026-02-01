Parcours bien-être dans le Bois de Vincennes : Respirations, méditation, sophrologie Pl. Henri IV Charenton-le-Pont

Offrez-vous une parenthèse de nature pour cultiver à la fois votre santé physique et mentale. Ce parcours bien-être vous invite à ralentir, respirer, marcher en conscience et relâcher les tensions, dans un cadre naturel apaisant.

Qu’est-ce qu’un parcours bien-être ? :

C’est une balade guidée douce, rythmée par des pauses de respiration, de méditation et de sophrologie, pour :

diminuer le stress,

apaiser le mental,

se reconnecter à son corps,

et retrouver de l’énergie.

Parfait si vous hésitez entre une activité physique douce et un moment de relaxation : ici, vous avez les deux !

Déroulement de l’activité :

Une marche accessible entrecoupée de moments de :

respirations conscientes,

relaxation,

sophrologie,

méditation guidée.

Le tout dans un esprit bienveillant et convivial, en petits groupes de 15 personnes maximum.

Informations pratiques :

Lieu de départ : Place Henri IV (ou angle Avenue de Gravelle / Avenue de Saint-Maurice), Charenton-le-Pont

(Métro 8 – Bus : 325, 77, 24, 111)

Place Henri IV (ou angle Avenue de Gravelle / Avenue de Saint-Maurice), Charenton-le-Pont (Métro 8 – Bus : 325, 77, 24, 111) Difficulté 1, ouvert à tous

Durée : 1h30

1h30 Distance : Environ 3 km

Environ 3 km Nombre de pauses bien-être : 4

Activité organisée par Valérie – Sophrologue

Difficulté 1, ouvert à tous et adapté au public présent Une balade nature pour cultiver sa santé physique et sa santé mentale.

Le mardi 10 mars 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 03 mars 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 24 février 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 17 février 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 10 février 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 03 février 2026

de 10h30 à 12h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-10T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T10:30:00+02:00_2026-02-03T12:00:00+02:00;2026-02-10T10:30:00+02:00_2026-02-10T12:00:00+02:00;2026-02-17T10:30:00+02:00_2026-02-17T12:00:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T12:00:00+02:00;2026-03-03T10:30:00+02:00_2026-03-03T12:00:00+02:00;2026-03-10T10:30:00+02:00_2026-03-10T12:00:00+02:00

Pl. Henri IV Place Henri IV 94220 Charenton-le-Pont

https://www.eco-nature.org/experience/parcours-bien-etre-dans-le-bois-de-vincennes-5936



Afficher la carte du lieu Pl. Henri IV et trouvez le meilleur itinéraire

