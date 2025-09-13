Parcours Bien-être Thury-Harcourt-le-Hom
Parcours Bien-être Thury-Harcourt-le-Hom samedi 13 septembre 2025.
Parcours Bien-être
7 Chemin de la Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 17:30:00
Date(s) :
2025-09-13
Les thérapeutes de la Suisse Normande organisent une journée découverte « Parcours Bien-être ».
Ce sera l’occasion de découvrir et tester différents types de soins: arts thérapie, drainages lymphatiques, équithérapie, gestion des émotions, massage, naturopathie et bien d’autres encore ! .
7 Chemin de la Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 09 85 98 11
English : Parcours Bien-être
Suisse Normande therapists organize a « Parcours Bien-être » discovery day.
German : Parcours Bien-être
Die Therapeuten der Suisse Normande organisieren einen Schnuppertag « Parcours Bien-être ».
Italiano :
I terapeuti della Suisse Normande organizzano una giornata di scoperta del « Parcours Bien-être ».
Espanol :
Los terapeutas de Suisse Normande organizan una jornada de descubrimiento del « Parcours Bien-être ».
