Parcours botanique Maison du Sillon Pleubian

Informations pratiques

Pleubian

Parcours botanique

Maison du Sillon 48, Rue du Sillon de Talbert Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Réserve naturelle du Sillon de Talbert présente une diversité d’habitats naturels permettant l’observation d’une flore remarquable. Guidés par le botaniste Daniel Philippon, ce parcours permettra d’observer les plantes littorales parmi lesquelles certaines sont patrimoniales. .

Maison du Sillon 48, Rue du Sillon de Talbert Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67

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English :

L’événement Parcours botanique Pleubian a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose