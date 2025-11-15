Parcours Brésilien

3 Lieu-dit Haute Planche Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-21

L’artiste brésilien Marcone Cruz propose un parcours de découverte du Forró.

Stage de danse samedi 15 novembre à 17 heures le plaisir de danser à deux ou en groupe, la culture du nord-est brésilien, le mélange de tous, voilà le Forró, genre musical célèbre dans le monde entier aujourd’hui. Prix libre suggéré soutien artistique 10€ valorisant 20€ faire la différence 30€.

Concert live vendredi 21 novembre à 20 heures avec son accordéon et sa voix, Marcone Cruz vous raconte une histoire avec des tranches de vie, à travers différents rythmes qui vous feront bouger du début à la fin et connaître une autre partie du Brésil. Prix libre suggéré soutien artistique 10€ valorisant 20€ faire la différence 30€.

Pratique au 3 Lieu-Dit Haute Planche. .

3 Lieu-dit Haute Planche Bretoncelles 61110 Orne Normandie

English : Parcours Brésilien

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parcours Brésilien Bretoncelles a été mis à jour le 2025-11-03 par OT CdC Coeur du Perche