Parcours Chorégraphiqueb avec la Cie S’Poart

Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-24

La Ville de Mios accueille la Cie de danse Hip Hop S’Poart les samedis 17 et 24 Janvier dans le cadre du Parcours Chorégraphique en partenariat avec l’Olympia d’Arcachon.

Samedi 17 Janvier à la salle de l’Alvéole, à la Résidence Gisèle Halimi

⦁ 10h-11h Atelier et rencontre avec les résidents et séniors avec la Cie S’Poart avec Vanessa Petit Danseuse de la Cie.

Ouvert aux séniors Inscription auprès du service Culturel 06.47.12.83.75

⦁ 11h spectacle du Solo Cypher un solo hip hop réinterprétant le Boléro de Ravel. Danseuse Vanessa Petit

Ouvert à tous Inscription auprès du service Culturel 06.47.12.83.75

Samedi 24 janvier au studio de Danse du Complexe sportif de Mios 10h-12h Masterclass de danse hip hop avec Quentin Poulailleau, un danseur de la Cie S’Poart à destination des danseurs amateurs

Inscription 10€ sur le site de la Ville et sur la billetterie en ligne .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 75 culture@villemios.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours Chorégraphiqueb avec la Cie S’Poart

L’événement Parcours Chorégraphiqueb avec la Cie S’Poart Mios a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Coeur Bassin