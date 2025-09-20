Parcours coloré à Sissonne Sissonne

Parcours coloré à Sissonne Sissonne samedi 20 septembre 2025.

Parcours coloré à Sissonne

Rue du 8 Mai 1945 Sissonne Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Belle journée tonique en prévision à Sissonne !

Un évènement sportif et associatif programmé par l’association SSME au menu un parcours coloré sur Sissonne, suivi d’ateliers ludiques et accessibles de tous autour de la pratique physique, ainsi que d’expositions ( à l’occasion des Journées du Patrimoine).

En plus, cet évènement se veut festif, ludique et inclusif ouvert à tous les âges (des plus jeunes aux grands-parents), à toutes les conditions et possibilités physiques (personnes éloignées de la pratique physique et personnes en situation de handicap) !

Alors RV sur le stade de la commune à partir de 9h ! 0 .

Rue du 8 Mai 1945 Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France

English :

An invigorating day ahead in Sissonne!

German :

Ein schöner, belebender Tag in Sissonne steht bevor!

Italiano :

Vi aspetta una giornata tonificante a Sissonne!

Espanol :

Un día lleno de energía en Sissonne

L’événement Parcours coloré à Sissonne Sissonne a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon