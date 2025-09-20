Parcours coloré à Sissonne Sissonne
Parcours coloré à Sissonne Sissonne samedi 20 septembre 2025.
Parcours coloré à Sissonne
Rue du 8 Mai 1945 Sissonne Aisne
Belle journée tonique en prévision à Sissonne !
Un évènement sportif et associatif programmé par l’association SSME au menu un parcours coloré sur Sissonne, suivi d’ateliers ludiques et accessibles de tous autour de la pratique physique, ainsi que d’expositions ( à l’occasion des Journées du Patrimoine).
En plus, cet évènement se veut festif, ludique et inclusif ouvert à tous les âges (des plus jeunes aux grands-parents), à toutes les conditions et possibilités physiques (personnes éloignées de la pratique physique et personnes en situation de handicap) !
Alors RV sur le stade de la commune à partir de 9h ! 0 .
English :
An invigorating day ahead in Sissonne!
German :
Ein schöner, belebender Tag in Sissonne steht bevor!
Italiano :
Vi aspetta una giornata tonificante a Sissonne!
Espanol :
Un día lleno de energía en Sissonne
