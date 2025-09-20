Parcours commenté au fil des fontaines Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

Parcours commenté au fil des fontaines Samedi 20 septembre, 16h00 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visite organisée par la Direction du Patrimoine de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue.

RDV au pied de la Tour d’Argent, place Ferdinand Buisson.

Dans le cadre de l’inscription au titre des monuments historiques de la fontaine Benoit en 2025.

Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Pl. Ferdinand Buisson 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue