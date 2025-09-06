Parcours commenté des sépultures des Résistants et Déportés inhumés aux Chaprais cimetière des Chaprais Besançon

cimetière des Chaprais
1 Place des Déportés
Besançon

Début : 2025-09-06 14:30:00

2025-09-06

A l’occasion du 81° anniversaire de la Libération de Besançon, souvenons nous de ces héroïnes et héros restés le plus souvent anonymes, que sont ces résistants et déportés déclarés le plus souvent Morts pour la France. Le cimetière des Chaprais dont l’entrée principale s’ouvre place des Déportés offre aux regards des visiteurs un monument sur lequel est gravé 102 noms de déportés 102 destins tragiques qui bouleversèrent la vie d’autant de familles de notre ville!

Et au hasard des 8100 sépultures répartis sur 5,12 hectares, des inscriptions sur les tombes rappellent des événements tragiques de cette Occupation victimes du bombardement de la gare Viotte, Résistants tués lors des combats de la libération de Besançon, Résistants qui sortirent vivants de cette longue épreuve, mais décédés depuis.

Le temps semble effacer les mémoires. Des historiens locaux de cette période historique comme le colonel Dutriez ou l’universitaire François Marcot, aujourd’hui décédés ont rejoint ceux dont ils défendirent la mémoire.

Pour la 3°année consécutive, le Collectif Histoire des Chaprais vous convie à un véritable parcours mémoriel.

Car en ces temps sombres que nous traversons, il est plus que jamais urgent de se souvenir….

Rendez-vous Agence des Pompes Funèbres 41 avenue Fontaine-Argent à Besançon .

Rendez-vous Agence des Pompes Funèbres 41 avenue Fontaine-Argent à Besançon

