Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu Belleu
Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu Belleu jeudi 16 juillet 2026.
Belleu
Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu
Rue de Septmonts Belleu Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
A l’issue d’une petite marche de 15 minutes, venez découvrir ce site mystérieux sur les hauteurs de Belleu ! Un parcours commenté entre spécificités naturelles et géologiques du Soissonnais et récit historique…
Chaussures de randonnées indispensables
RDV en haut de la route de Septmonts à Belleu, départ du sentier sur votre droite (fléché)
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
A l’issue d’une petite marche de 15 minutes, venez découvrir ce site mystérieux sur les hauteurs de Belleu ! Un parcours commenté entre spécificités naturelles et géologiques du Soissonnais et récit historique…
Chaussures de randonnées indispensables
RDV en haut de la route de Septmonts à Belleu, départ du sentier sur votre droite (fléché)
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Rue de Septmonts Belleu 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
After a short 15-minute walk, come discover this mysterious site on the hills above Belleu! A guided tour that combines the natural and geological features of the Soissonnais region with historical stories…
Hiking boots are required.
Meet at the top of Route de Septmonts in Belleu; the trail starts on your right (signposted).
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu Belleu a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Aisne Tourisme