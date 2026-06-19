Belleu

Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu

Rue de Septmonts Belleu Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A l’issue d’une petite marche de 15 minutes, venez découvrir ce site mystérieux sur les hauteurs de Belleu ! Un parcours commenté entre spécificités naturelles et géologiques du Soissonnais et récit historique…

Chaussures de randonnées indispensables

RDV en haut de la route de Septmonts à Belleu, départ du sentier sur votre droite (fléché)

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

A l’issue d’une petite marche de 15 minutes, venez découvrir ce site mystérieux sur les hauteurs de Belleu ! Un parcours commenté entre spécificités naturelles et géologiques du Soissonnais et récit historique…

Chaussures de randonnées indispensables

RDV en haut de la route de Septmonts à Belleu, départ du sentier sur votre droite (fléché)

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Rue de Septmonts Belleu 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

After a short 15-minute walk, come discover this mysterious site on the hills above Belleu! A guided tour that combines the natural and geological features of the Soissonnais region with historical stories…

Hiking boots are required.

Meet at the top of Route de Septmonts in Belleu; the trail starts on your right (signposted).

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Parcours commenté, la Pierre Frite de Belleu Belleu a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Aisne Tourisme