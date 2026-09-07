Parcours commenté «La place Saint-Pierre de Bar-le-Duc, un catalogue de styles», Église Saint-Étienne, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Parcours commenté «La place Saint-Pierre de Bar-le-Duc, un catalogue de styles» Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Étienne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ralentissons notre regard sur ce lieu qui se veut unique en France. De quoi la façade est-elle le résultat ? Les prescriptions des commanditaires, l’évolution des goûts, le désir de confort, les progrès techniques, le besoin de différenciation sociale … Comment, en cinq siècles, les bâtisseurs ont-ils répondu aux problèmes posés et fait de cet endroit un magnifique catalogue de styles.

Église Saint-Étienne Place Saint-pierre, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329791113 https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/spip.php?page=fiche-sitlor&id_article=&genre=4000003&categorie=4000048&produit=754000268&produit_nom= De style gothique flamboyant, avec certains ornements d’influence Renaissance, la collégiale Saint-Pierre a été fondée et enrichie par les ducs de Bar.

À l’origine réservée aux officiers de l’administration de la ville, elle est transformée en église paroissiale à la Révolution. Elle abrite aujourd’hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar. Inscription à la conférence sur place auprès du stand de l’association Patrimoines en Barrois

Ralentissons notre regard sur ce lieu qui se veut unique en France.

©ville de Bar-le-Duc