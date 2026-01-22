Parcours commenté: Le Chant du Monde Musée Jean Lurçat Angers

Parcours commenté: Le Chant du Monde

Musée Jean Lurçat 4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-01

Découverte de la tenture de Jean Lurçat présentée dans l’ancien hôpital Saint-Jean. .

Musée Jean Lurçat 4 boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Parcours commenté: Le Chant du Monde Angers a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Angers