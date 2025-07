Parcours commenté sur Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

CAPVERN LES BAINS A la place des Palmiers Capvern

2025-07-15 15:00:00

2025-07-15

Georges vous propose une balade commentée gratuite dans le village de Capvern les Bains

RDV à 15 sur la place des Palmiers

Réservation et renseignement au 06 11 24 72 64

.

English :

Georges offers a free guided tour of the village of Capvern les Bains

RDV at 15 on Place des Palmiers

Bookings and information on 06 11 24 72 64

German :

Georges bietet Ihnen einen kostenlosen kommentierten Spaziergang durch das Dorf Capvern les Bains an

RDV um 15 Uhr auf dem Place des Palmiers

Reservierung und Auskunft unter 06 11 24 72 64

Italiano :

Georges vi invita a una visita guidata gratuita del villaggio di Capvern les Bains

RDV alle 15 in Place des Palmiers

Prenotazioni e informazioni allo 06 11 24 72 64

Espanol :

Georges le invita a una visita guiada gratuita del pueblo de Capvern les Bains

RDV a 15 en la Place des Palmiers

Reservas e información en el 06 11 24 72 64

