Parcours commenté sur le passé textile de Fresnoy-le-Grand, La Maison du Textile, Fresnoy-le-Grand

Informations pratiques

Parcours commenté sur le passé textile de Fresnoy-le-Grand 19 et 20 septembre La Maison du Textile Aisne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Remontez le temps à la découverte du passé textile de Fresnoy-le-Grand à travers un parcours pédestre commenté (envrion 3,6 km).

Au départ de La Maison du Textile, ce circuit vous emmènera dans les rues d’une ancienne cité textile où tissage, broderie, bonneterie, filature… ont fait vivre des générations d’ouvriers.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.23.09.02.74 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutextile@cc-vermandois.com »}] La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée « La Filandière ». Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

Remontez le temps à la découverte du passé textile de Fresnoy-le-Grand à travers un parcours pédestre commenté (envrion 3,6 km).

© La Maison du Textile