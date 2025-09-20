Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry Irissarry
Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry Irissarry samedi 20 septembre 2025.
Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A partir des inscriptions présentes sur les façades de la commanderie Ospitalea, le médiateur du patrimoine vous fera découvrir pas à pas les inscriptions lapidaires du village. Véritables cartes d’identité de la maison et de ses propriétaires, les inscriptions des linteaux sont une porte d’entrée pour comprendre la place de la maison l’etxe au sein de la société basque traditionnelle. Durée 1h. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
English : Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry
German : Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry
Italiano :
Espanol : Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry
L’événement Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry Irissarry a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque