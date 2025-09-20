Parcours commenté sur les inscriptions des maisons du bourg d’Irissarry Irissarry

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

A partir des inscriptions présentes sur les façades de la commanderie Ospitalea, le médiateur du patrimoine vous fera découvrir pas à pas les inscriptions lapidaires du village. Véritables cartes d’identité de la maison et de ses propriétaires, les inscriptions des linteaux sont une porte d’entrée pour comprendre la place de la maison l’etxe au sein de la société basque traditionnelle. Durée 1h. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

