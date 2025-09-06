Parcours commenté : Voices of Blazing Grace Institut suédois Paris

L’art verrier suédois possède une longue et riche histoire, entre innovations et traditions, prestige et simplicité, prospérité et déclin. Aujourd’hui, 100 ans après la percée du mouvement Swedish Grace, il entre dans une nouvelle ère. Une génération d’artistes audacieux·ses remettent en question les traditions et approches conventionnelles, et célèbrent les formes, les couleurs, le désir.

Dans une filiation critique du mouvement Swedish Grace, Markus Emilsson a invité cinq des artistes verrier·es suédois·es les plus éminents pour une exposition débridée, sauvage, haute en couleurs. Maria Bang Espersen, Peter Hermansson, Hanna Hansdotter, Kirsten Vikingstad Hermansson et Fredrik Nielsen développent, chacun·e à sa façon, de nouveaux langages esthétiques. Ils·elles ont en commun une passion pour le savoir-faire artisanal et une volonté profonde de contribuer au renouvellement de l’art verrier.

Dans le cadre de Paris Design Week et du Festival des Traversées du Marais.

La visite guidée sera en anglais.

L’artiste et commissaire d’exposition Markus Emilsson propose un parcours commenté de l’exposition « Blazing Grace », en compagnie des cinq artistes présenté·es.

Le samedi 06 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

