Parcours conservation-restauration : « Les sculptures en bois polychromé de l’exposition temporaire du musée Fenaille », Musée Fenaille, Rodez

Informations pratiques

Parcours conservation-restauration : « Les sculptures en bois polychromé de l’exposition temporaire du musée Fenaille » Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Fenaille Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

À partir des sculptures médiévales en bois polychrome présentées dans l’exposition « Le temps des images. La sculpture en Rouergue à la fin du Moyen Âge », ce parcours invite à découvrir les différentes étapes de la conservation-restauration.

De l’étude matérielle des œuvres, qui permet de mieux comprendre leurs techniques de fabrication et leurs transformations au fil du temps, jusqu’aux interventions menées directement sur les pièces, vous découvrirez les multiples facettes du travail de restauration.

Cette rencontre sera également l’occasion de présenter certains procédés de polychromie caractéristiques de la fin du Moyen Âge, illustrés par plusieurs œuvres de l’exposition.

Parcours accompagné par Marianne Giletti, restauratrice d’œuvres sur bois.

Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}] L’immeuble est formé de deux maisons mitoyennes, achetées et restaurées par le mécène Fénaille pour l’installation du musée de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron. Le premier immeuble se compose d’un rez-de-chaussée qui hébergeait autrefois les boutiques, et de deux étages. De petits pilastres encadrent les fenêtres et se continuent d’un cordon à l’autre, à hauteur des linteaux. Ces pilastres sont ornés de petits chapiteaux dans l’esprit de la première Renaissance. Le deuxième étage, par les moulures d’encadrement des trois baies, accuse la dernière période gothique. Meneaux et traverses des fenêtres ont été rétablis à cet étage. Le deuxième édifice remonte en partie à l’époque romane dont les traces se perçoivent au premier étage. Ces façades sont en pierre d’appareil de grès rouge. La cour présente une galerie en bois à l’étage, reposant par des colonnettes baroques sur une galerie en pierre d’inspiration gothique. L’escalier qui dessert les étages est situé dans le fond de cette galerie.

À partir des sculptures médiévales en bois polychrome présentées dans l’exposition « Le temps des images. La sculpture en Rouergue à la fin du Moyen Âge », ce parcours invite à découvrir les étapes …

©Ministère de la Culture