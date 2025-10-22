Parcours conté au château Citran -Alice au Pays des Champignons Avensan

Parcours conté au château Citran -Alice au Pays des Champignons

30 Citran Avensan Gironde

Venez vivre une aventure familiale de 1h30 mêlant découverte, émerveillement et créativité !

La visite débute avec un moment privilégié auprès de nos paons vous pourrez les nourrir et les observer de près. Ensuite, cap sur l’univers fascinant des champignons.

Confortablement installés dans le salon du château, écoutez une histoire captivante Alice retourne au Pays des Nuages et y rencontre de nouvelles créatures féériques.

Pour clôturer cette expérience, place à la créativité avec un atelier artistique. Réalisez une couronne automnale à partir de matériaux variés — un joli souvenir à emporter chez vous.

Une sortie idéale pour les familles souhaitant partager un moment de découverte et de création dans un cadre chaleureux et inspirant ! .

30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52

