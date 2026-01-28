Parcours conté au château Citran Alice au Royaume des Nuages

30 Citran Avensan Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Visite exclusive de février

Venez profiter d’une aventure de 1h30 où l’émerveillement et la créativité s’entremêlent pour offrir aux familles une expérience inoubliable. La visite commence par un moment avec nos paons vous pourrez les nourrir et les observer de près. Après ce temps privilégié, plongez dans l’univers du Royaume des Nuages, direction la Chine !

Installez-vous ensuite dans le salon du château pour écouter un conte relatant l’aventure d’Alice et sa rencontre avec une pie. Pour terminer l’expérience, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier artistique. Vous réaliserez une œuvre inspirée de l’histoire, utilisant diverses techniques et matériaux, à emporter chez vous en souvenir.

Cette offre est idéale pour les familles désirant apprendre et créer ensemble. Rejoignez-nous pour découvrir, explorer et vous exprimer dans un environnement convivial et stimulant ! .

30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours conté au château Citran Alice au Royaume des Nuages

L’événement Parcours conté au château Citran Alice au Royaume des Nuages Avensan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Médoc Plein Sud