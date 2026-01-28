Parcours conté au château Citran Cyril & Lisa fêtent le nouvel an chinois Avensan

Parcours conté au château Citran Cyril & Lisa fêtent le nouvel an chinois

30 Citran Avensan Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Visite exclusive de février !

Venez profiter d’une aventure enrichissante de 1h30, où l’émerveillement et la créativité s’offrent aux familles pour une expérience inoubliable. La visite commence avec nos paons vous pourrez les nourrir et les observer de près. Après ce moment, plongez dans l’univers coloré du Nouvel An chinois !

Installez-vous ensuite dans le salon du château pour écouter une histoire captivante l’aventure de Cyril qui, amoureux de la princesse Lisa, part la sauver avec l’aide d’une licorne. Pour terminer, exprimez votre créativité lors d’un atelier artistique. Vous réaliserez un masque de Carnaval unique à emporter en souvenir de cette belle épopée.

Cette offre est idéale pour les familles désirant partager un moment agréable en créant ensemble. Rejoignez-nous pour explorer et vous exprimer dans un environnement convivial et stimulant ! .

30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52

