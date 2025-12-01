Parcours conté les souliers enchantés de Noël rue Bistour Romans-sur-Isère

Parcours conté les souliers enchantés de Noël

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Une visite guidée au cœur des collections à partager en famille avec des contes et légendes autour des souliers magiques suivi d’un atelier créatif où chaque participant décore sa propre chaussure au aux couleurs de Noël.

English :

A guided tour of the collections to share with the whole family, with tales and legends about magical shoes, followed by a creative workshop where each participant decorates his or her own shoe in the colors of Christmas.

