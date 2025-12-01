Parcours conté les souliers enchantés de Noël rue Bistour Romans-sur-Isère
Parcours conté les souliers enchantés de Noël rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 10 décembre 2025.
Parcours conté les souliers enchantés de Noël
rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – – 9 EUR
entrée + visite-atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Une visite guidée au cœur des collections à partager en famille avec des contes et légendes autour des souliers magiques suivi d’un atelier créatif où chaque participant décore sa propre chaussure au aux couleurs de Noël.
rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 86 publicsmusee@ville-romans26.fr
English :
A guided tour of the collections to share with the whole family, with tales and legends about magical shoes, followed by a creative workshop where each participant decorates his or her own shoe in the colors of Christmas.
