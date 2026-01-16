Parcours conté Les souliers enchantés Rue Bistour Romans-sur-Isère
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Une visite immersive au cœur des collections du musée à partager en famille autour de contes et légendes.
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 86 publicsmusee@ville-romans26.fr
English :
An immersive visit to the heart of the museum’s collections to share with the whole family around tales and legends.
