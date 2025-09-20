Parcours « créateurs » Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie

Parcours « créateurs » 20 et 21 septembre Maison de la Fourdonne Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T21:30:00 – 2025-09-21T22:00:00

Ce parcours vous propose d’aller à la rencontre des artisans créateurs installés dans le village ainsi que des artistes de la commune.

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/

© Les Amis de Saint-Cirq