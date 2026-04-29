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AGENDA · Chaumes-en-Retz

Parcours croisés – Atelier batucada Place Sainte-Victoire Chaumes-en-Retz

dimanche 4 octobre 2026 · Place Sainte-Victoire · Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Place Sainte-Victoire
Adresse
La Sicaudais
Ville
44320 Chaumes-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Chaumes-en-Retz

Parcours croisés – Atelier batucada

Place Sainte-Victoire La Sicaudais Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-10-28 2026-10-31

Avec « Parcours Croisés », le Collectif Spectacles en Retz propose de nouveaux ateliers d’initiation à des pratiques artistiques. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz. 
 Au programme : 

les ateliers sont destinés aux adultes et adolescent·es, sans pré-requis et s’organisent sur des temps courts : 3 séances d’apprentissage et 1 restitution
ils se centrent sur des pratiques collectives et s’attachent à croiser les disciplines autour d’une thématique commune
enfin, ce projet repose sur une collaboration avec des associations locales, membres du Collectif Spectacles en Retz
pour cette première édition, les Parcours Croisés explorent la « cumbia » : musique Amérique du Sud à travers trois disciplines :

le chant
la batucada
et le steel drum

l’atelier batucada est animé par Mathias Vaguenez : Mundo Muzik, Yeka
avec Arthon Animation Rurale à Chaumes-en-Retz
la restitution des trois ateliers aura lieu le samedi 31 octobre dans le cadre du Muertival à Port-Saint-Père.

Réservation par mail ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz   .

Place Sainte-Victoire La Sicaudais Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93  secretariat@aarpro.org

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English :

With %AB Parcours Crois%E9s %BB, the Collectif Spectacles en Retz is offering new introductory workshops %E0 in various art forms. See you in %E0 Chaumes-en-Retz.%A0

L’événement Parcours croisés – Atelier batucada Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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