Parcours croisés – Atelier batucada Place Sainte-Victoire Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Parcours croisés – Atelier batucada

Place Sainte-Victoire La Sicaudais Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-11 2026-10-28 2026-10-31

Avec « Parcours Croisés », le Collectif Spectacles en Retz propose de nouveaux ateliers d’initiation à des pratiques artistiques. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz.

Au programme :

les ateliers sont destinés aux adultes et adolescent·es, sans pré-requis et s’organisent sur des temps courts : 3 séances d’apprentissage et 1 restitution

ils se centrent sur des pratiques collectives et s’attachent à croiser les disciplines autour d’une thématique commune

enfin, ce projet repose sur une collaboration avec des associations locales, membres du Collectif Spectacles en Retz

pour cette première édition, les Parcours Croisés explorent la « cumbia » : musique Amérique du Sud à travers trois disciplines :

le chant

la batucada

et le steel drum

l’atelier batucada est animé par Mathias Vaguenez : Mundo Muzik, Yeka

avec Arthon Animation Rurale à Chaumes-en-Retz

la restitution des trois ateliers aura lieu le samedi 31 octobre dans le cadre du Muertival à Port-Saint-Père.

Réservation par mail ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Place Sainte-Victoire La Sicaudais Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With %AB Parcours Crois%E9s %BB, the Collectif Spectacles en Retz is offering new introductory workshops %E0 in various art forms. See you in %E0 Chaumes-en-Retz.%A0

L’événement Parcours croisés – Atelier batucada Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic