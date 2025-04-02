Parcours croisés – Atelier chant Pôle enfance Anim’Action Port-Saint-Père
dimanche 4 octobre 2026 · Pôle enfance Anim'Action · Port-Saint-Père
Informations pratiques
Port-Saint-Père
Parcours croisés – Atelier chant
Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-10-28
Avec « Parcours Croisés », le Collectif Spectacles en Retz propose de nouveaux ateliers d’initiation à des pratiques artistiques.
Au programme :
destinés aux adultes et adolescent·es, sans pré-requis et s’organisent sur des temps courts : 3 séances d’apprentissage et 1 restitution
les ateliers se centrent sur des pratiques collectives et s’attachent à croiser les disciplines autour d’une thématique commune
ce projet repose sur une collaboration avec des associations locales, membres du Collectif Spectacles en Retz
pour cette première édition, les Parcours Croisés explorent la « cumbia » : musique Amérique du Sud à travers trois disciplines :
le chant
la batucada
et le steel drum
l’atelier chant est animé par Héléna Bourdaud : Madame Suzie, le Chant de la Griffe
rendez-vous avec Anim’Action
la restitution des trois ateliers aura lieu le samedi 31 octobre dans le cadre du Muertival à Port-Saint-Père
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .
Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 73 67 communication@spectacles-en-retz.com
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English :
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L’événement Parcours croisés – Atelier chant Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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