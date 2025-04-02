Parcours croisés – Atelier chant Pôle enfance Anim’Action Port-Saint-Père

Informations pratiques

Port-Saint-Père

Parcours croisés – Atelier chant

Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-11 2026-10-28

Avec « Parcours Croisés », le Collectif Spectacles en Retz propose de nouveaux ateliers d’initiation à des pratiques artistiques.



Au programme :

destinés aux adultes et adolescent·es, sans pré-requis et s’organisent sur des temps courts : 3 séances d’apprentissage et 1 restitution

les ateliers se centrent sur des pratiques collectives et s’attachent à croiser les disciplines autour d’une thématique commune

ce projet repose sur une collaboration avec des associations locales, membres du Collectif Spectacles en Retz

pour cette première édition, les Parcours Croisés explorent la « cumbia » : musique Amérique du Sud à travers trois disciplines :

le chant

la batucada

et le steel drum

l’atelier chant est animé par Héléna Bourdaud : Madame Suzie, le Chant de la Griffe

rendez-vous avec Anim’Action

la restitution des trois ateliers aura lieu le samedi 31 octobre dans le cadre du Muertival à Port-Saint-Père

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 73 67 communication@spectacles-en-retz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With %AB Parcours Crois%E9s %BB, the Collectif Spectacles en Retz is offering new introductory workshops %E0 in the arts.%A0

%A0

L’événement Parcours croisés – Atelier chant Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic