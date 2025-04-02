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AGENDA · Port-Saint-Père

Parcours croisés – Atelier chant Pôle enfance Anim’Action Port-Saint-Père

dimanche 4 octobre 2026 · Pôle enfance Anim'Action · Port-Saint-Père

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Pôle enfance Anim'Action
Adresse
29 rue de Pornic
Ville
44710 Port-Saint-Père
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Port-Saint-Père

Parcours croisés – Atelier chant

Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-10-28

Avec « Parcours Croisés », le Collectif Spectacles en Retz propose de nouveaux ateliers d’initiation à des pratiques artistiques. 

 
Au programme :

destinés aux adultes et adolescent·es, sans pré-requis et s’organisent sur des temps courts : 3 séances d’apprentissage et 1 restitution
les ateliers se centrent sur des pratiques collectives et s’attachent à croiser les disciplines autour d’une thématique commune
ce projet repose sur une collaboration avec des associations locales, membres du Collectif Spectacles en Retz
pour cette première édition, les Parcours Croisés explorent la « cumbia »  : musique Amérique du Sud à travers trois disciplines :

le chant
la batucada
et le steel drum

l’atelier chant est animé par Héléna Bourdaud : Madame Suzie, le Chant de la Griffe
rendez-vous avec Anim’Action
la restitution des trois ateliers aura lieu le samedi 31 octobre dans le cadre du Muertival à Port-Saint-Père

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père   .

Pôle enfance Anim’Action 29 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 73 67  communication@spectacles-en-retz.com

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English :

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L’événement Parcours croisés – Atelier chant Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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