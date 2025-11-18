Parcours croisés – Témoignages d’anciennes étudiantes de l’école Pivaut École Pivaut Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 09:30 – 10:45

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

Lors de la journée portes ouvertes de l’École Pivaut, trois anciennes étudiantes viendront témoigner de leurs parcours singuliers au sein des milieux créatifs. À travers une table ronde conviviale, elles évoqueront leurs débuts dans la vie professionnelle, les défis de l’après-école et les opportunités offertes par les formations artistiques. Avec Enola Bonnal (animatrice), Constance David (directrice artistique) et Jeanne Girard (réalisatrice). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

École Pivaut Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 29 15 92 https://www.ecole-pivaut.fr/ info@ecole-pivaut.fr https://www.extranimation.fr/