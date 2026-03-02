Parcours Culture Emploi Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 11:00 –

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte, Personne en situation de handicap, Etudiant

PARCOURS CULTURE & EMPLOI (gratuit et sur inscription)DU 16 MARS AU 2 AVRIL 2026ATDEC Bellevue & Pépinière municipale jeunesses l’Etincelle ????????AU PROGRAMME : Ateliers ciné & podcast avec le Festival des 3 Continents & JET FM : critique de films et secrets de fabrication d’un podcast Ateliers coaching professionnel avec les Déterminés, Nitramenco, Trait pour trait & l’ATDEC ????????PRE REQUIS : S’engager sur l’ensemble des ateliersAvoir entre 16 et 25 ansSavoir lire et écrire et avoir une bonne expression orale ????Plus d’informations au 02 28 03 93 29???? Ou en envoyant un mail à accueil-bellevue@atdec.org ????RDV Lundi 16 mars à 11H à l’Etincelle, 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes.https://www.atdec.org/evenements/parcours-culture-et-emploi-sexprimer-pour-decider/

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes 44100

