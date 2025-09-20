Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET Office du tourisme Bourg-en-Bresse

Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET Samedi 20 septembre, 11h00 Office du tourisme Ain

Le nombre de place est limité. Inscription obligatoire

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Ce parcours commenté par le CAUE de l’Ain, invitera à la découverte de bâtiments construits par Tony FERRET à Bourg-en-Bresse

Avec des projets d’écoles, mairies, églises, salle des fêtes, hôpitaux, usines, châteaux, immeubles, villas,… Tony FERRET a marqué de son empreinte Bourg-en-Bresse et le département de l’Ain à la Belle Epoque.

Office du tourisme 6 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

