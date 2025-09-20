Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Piacé le radieux invite régulièrement des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours à ciel ouvert comptant 60 œuvres (microarchitectures, sculptures, installations etc.) est accessible à l’année.

Photo AUA, Tétrodon, 1973 © Piacé le radieux

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423 Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une quarantaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante. Gare la plus proche : Vivoin

