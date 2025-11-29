Parcours d’art de Noël à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye
Parcours d’art de Noël à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye samedi 29 novembre 2025.
Parcours d’art de Noël à Fontevraud
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Début : 2025-11-29
fin : 2026-03-02
2025-11-29
La magie de Noël revient à Fontevraud !
En cette période durant laquelle le soleil s’efface pour laisser place à la nuit et où le froid s’installe pour couvrir la végétation d’un manteau de givre, l’Abbaye royale se pare de lumière et de joie pour faire vivre à ses visiteurs un Noël enchanteur.
Illuminations dans les jardins, crèche napolitaine et parcours artistique… Fontevraud devient le théâtre d’une féérie d’art et de lumière.
PRECISIONS HORAIRES
Du 29/11/2025 au 02/03/2026, tous les jours.
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
The magic of Christmas returns to Fontevraud!
German :
Der Weihnachtszauber kehrt nach Fontevraud zurück!
Italiano :
La magia del Natale torna a Fontevraud!
Espanol :
¡La magia de la Navidad vuelve a Fontevraud!
