Parcours d’art de Noël à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Parcours d’art de Noël à Fontevraud

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2026-03-02

2025-11-29

La magie de Noël revient à Fontevraud !

En cette période durant laquelle le soleil s’efface pour laisser place à la nuit et où le froid s’installe pour couvrir la végétation d’un manteau de givre, l’Abbaye royale se pare de lumière et de joie pour faire vivre à ses visiteurs un Noël enchanteur.

Illuminations dans les jardins, crèche napolitaine et parcours artistique… Fontevraud devient le théâtre d’une féérie d’art et de lumière.

PRECISIONS HORAIRES

Du 29/11/2025 au 02/03/2026, tous les jours. .

English :

The magic of Christmas returns to Fontevraud!

German :

Der Weihnachtszauber kehrt nach Fontevraud zurück!

Italiano :

La magia del Natale torna a Fontevraud!

Espanol :

¡La magia de la Navidad vuelve a Fontevraud!

