PARCOURS D’ART

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Interventions spontanées ou commandes d’artistes, plongez dans le quartier du Pile à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et internationaux.les.

Interventions spontanées ou commandes d’artistes, plongez dans le quartier du Pile à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et internationaux.les. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spontaneous interventions or artist commissions, explore the Pile district and discover the works of local and international artists.

L’événement PARCOURS D’ART Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme