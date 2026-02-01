PARCOURS D’ART Roubaix
PARCOURS D’ART Roubaix samedi 28 février 2026.
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
Interventions spontanées ou commandes d’artistes, plongez dans le quartier du Pile à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et internationaux.les.
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
English :
Spontaneous interventions or artist commissions, explore the Pile district and discover the works of local and international artists.
